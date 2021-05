Mercato : Angers et Bahoken sous le coup d’une sanction

Le club du Maine-et-Loire et la formation francilienne, pensionnaire de la Ligue 2, se sont vus infliger une amende et une interdiction de recrutement à la suite du transfert d’un joueur. Si l’instance mondiale ne cite pas le footballeur en question, le dossier concerne sûrement Kévin Bemanga, débarqué l’été dernier au Paris FC avant de rejoindre peu de temps après le SCO. Le milieu offensif de 23 ans est actuellement prêté aux Suisses du FC Sion.

« La Commission de discipline de la FIFA a sanctionné les clubs français Paris FC et Angers SCO d’une amende de 30 000 francs suisses et d’une interdiction de transfert, tant au niveau national qu’international, pour une période d’enregistrement pour des manquements aux dispositions sur les transferts-relais figurant à l’article 5bis du règlement sur le statut et le transfert des joueurs. C’est la première fois que les instances judiciaires de la FIFA prononcent une sanction pour des manquements à des transferts-relais depuis l’entrée en vigueur des dispositions en 2020 », a écrit la FIFA dans un communiqué.

