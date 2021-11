Mbombo Njoya : « ensemble poursuivons la reconstruction de notre football  (...)

« C’est un réel plaisir et un honneur pour moi de vous solliciter à nouveau au moment où notre chère Fédération Camerounaise de Football s’apprête à élire son Exécutif.

Notre ambition, modestement, est de poursuivre ensemble la reconstruction du football camerounais amorcée au soir du 12 décembre 2018. Nous envisagions de « redorer le blason de la FECAFOOT en vue d’affirmer le leadership continental du Cameroun en matière de football »

L’organisation des compétitions de qualité, la modernisation de l’administration du football, l’autonomisation financière, le renforcement du patrimoine infrastructurel, la mobilisation des acteurs... sont, entre autres, les chantiers engagés mais qui demeurent de véritables défis pour le sport roi de notre pays.

Malgré les écueils, nous avons œuvré sans relâche pour mener avec intégrité et engagement, les nombreux chantiers de stabilisation et de modernisation de la Fédération Camerounaise de Football. Les réformes administratives, techniques et financières réalisées permettent aujourd’hui à la Fécafoot de disposer d’une administration moderne qui doit poursuivre le vaste et important chantier de reconstruction de notre football.

C’est le sens de la candidature que je porte aux côtés de nombreux acteurs du football amateur et professionnel qui ont accepté d’élaborer durant quelques mois les grandes lignes de ce programme.

Ce programme de gouvernance pour l’olympiade à venir doit permettre à notre football de consolider la confiance retrouvée des partenaires de notre Fédération, mais aussi d’envisager avec sérénité la mise en place des leviers qui assurent à nos jeunes sœurs et frères un avenir radieux dans le football.

C’est dans la quête d’une unité de tous les acteurs du football que nous allons réaliser cette ambition, au moment où nous œuvrons aux côtés du gouvernement pour que la CAN prévue en 2022 dans notre pays connaisse un franc succès organisationnel et sportif.

C’est avec intégrité, courage, humilité et détermination que les femmes et hommes de notre football rassemblés autour de ma candidature envisagent d’œuvrer pour que la balle revienne au centre, pour le bien de notre pays.

Celles et ceux qui soutiennent cette candidature sont engagés dans une transition managériale générationnelle indispensable pour la poursuite de la reconstruction du football camerounais. Nous l’avons engagé au cours de ces 18 mois.

Cher(e)s ami(e)s du football,

C’est en homme d’expérience, auréolé de succès que vous découvrirez dans les lignes qui suivent, que je présente un projet futuriste mais réaliste pour l’émergence de notre sport roi. Nous avons en ligne de mire, la nature hypersensible et délicate de cette institution logée au cœur de la passion puissante des Camerounais pour le football. La Fécafoot recèle donc une incommensurable responsabilité républicaine telle quelle laisse peu de place au manque d’expérience et à l’aventure. Dans le respect de nos challengers, pour notre pays et pour ceux qui croient en nous, nous poursuivrons la reconstruction du football camerounais ».