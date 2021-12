Doctorat Honoris Causa, rencontres avec des chefs d’Etat, business… la nouvelle vie d’Eto’o

Depuis qu’il a rangé ses crampons en 2019, il est difficile de passer un mois sans tomber sur une photo de Samuel Eto’o dans un palais présidentiel, ou dans une rencontre de haut niveau avec des acteurs influents du football mondial.

Samuel Eto’o est un homme occupé. Très occupé même. Et ça se voit qu’il se sent le devoir d’accomplir encore beaucoup de chose dans le monde du football africain. Et peut-être même en politique. « Je veux aider et apporter ma contribution positive à la transformation de notre continent », avouait-il dans un entretien avec Jeune Afrique. Et peu de temps après avoir pris sa retraite, celui qui a été désigné meilleur numéro 9 de l’histoire du FC Barcelone par les supporters du club, a rejoint la Confédération Africaine de Football (CAF) en qualité de collaborateurs du président d’alors, Ahmad Ahmad.

L’ex dirigeant de la CAF fait en partie des nombreuses personnes qui ont ouvertes les portes des instances dirigeantes du football mondial au goaleador camerounais. Depuis, il est rare que passe un mois, sans voir un cliché du natif de Nkon au milieu des acteurs les plus influents de ce sport. Notamment Gianni Infantino, le patron de la Fifa que Samuel Eto’o présente comme « Un ami. J’ai souvent pris des positions dures à son encontre mais il aura toujours mon soutien », assurait le Camerounais à Jeune Afrique.

Pari sportif

Mais il n’y a pas que les questions liées à l’avenir du football qui passionnent l’ancien joueur de l’Inter Milan. Samuel Eto’o, c’est aussi les affaires. Vers la fin de l’année 2020, un an après l’annonce de sa retraite, il lançait une entreprise de pari sportif à Douala, sous le nom « Betoo ». Pourquoi ? « Tout simplement parce que ma vie est un ensemble de paris gagnés », dit sobrement le slogan qui accompagne les messages promotionnels sur les réseaux sociaux.

Retour sur les bancs

Au fond de lui, Samule Eto’o sait qu’il ne suffit d’avoir beaucoup d’argent pour réussir dans les affaires. Il faut également avoir une tête bien faite. C’est ainsi qu’il décide de faire son retour sur les bancs. Après avoir annoncé son inscription dans la prestigieuse université américaine d’Harvard, il aurait débarqué finalement à Lyon. Il se dit que l’ex-footballeur a intégré l’Ecole de Commerce de Lyon (ECLyon) d’où il sort nanti d’un MBA en management en sus d’un doctorat honoris causa.

« L’ami » des chefs d’Etat

Depuis sa retraite, Samuel Eto’o a aussi travaillé à se forger une réputation solide au plan politique. L’ancien joueur de 40 ans parle à l’oreille de nombreuses personnalités africaines et notamment des chefs d’Etat qui n’hésitent pas à l’inviter pour des audiences privées, ou à des évènements sportifs. Ambassadeur itinérant au Tchad, Eto’o va et vient entre les palais présidentiels du Cameroun, de la RD Congo, de Madagascar, du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire… S’il est capable d’ouvrir ces portes, est-ce celle de la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) qui pourrait lui résister ?

Louis Paul Bisseck