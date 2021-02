Maroc - Cameroun (4-0) : une défaite oh combien humiliante !

Le Maroc a infligé aux Lions A’ du Cameroun une raclée rarement vue dans l’histoire du football camerounais. Si on n’en juge que par la physionomie du match, la déroute est pleinement méritée. Si lors des matchs précédents, le groupe n’avait eu à jouer que contre des sélections tactiquement aussi dépourvues que lui, le tirage ne lui a pas été clément cette fois-ci. Le Maroc c’est du football-science, cartésien, tactique, intelligent et, disons-le, physiquement mûr. Pas de course folle sans objectif, pas de positionnement hésitant, pas de surnombre en défensive et créé des espaces pour être en surnombre en offensive.