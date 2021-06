Marc Vivien Foe : 18 ans après, des souvenirs reprennent vie

26 juin 2003 – 26 juin 2021. Cela a fait 18 ans ce samedi, que le monde du football et le Cameroun ont perdu une légende : Marc Vivien Foe. Et pour marquer le temps en ce jour d’anniversaire, un groupe de jeunes Camerounais a décidé de projeter un documentaire qui retrace la vie de l’ancien numéro 17 des Lions Indomptables. Intitulé « Marc Vivien Foe forever », le film a été présenté à la presse et à d’anciens joueurs de l’équipe nationale fanion ce samedi à Yaoundé. Il montre la vie de Marc Vivien Foe, loin de la polémique perpétuelle qui a toujours entouré son héritage.

« Nous avions remarqué que chaque 26 juin, c’était des reportages qui tournaient toujours autour de l’état de délabrement de son Complexe sportif et des relations entre sa femme et sa famille. Nous nous sommes dit qu’il fallait proposer autre chose : retracer son enfance, comment il entre dans le football, quel type de personne il était etc. », raconte le journaliste et co-producteur du documentaire, Christian Brice Souga.

L’équipe de tournage s’est rapprochée des personnes qui ont côtoyé Marc Vivien Foe de son vivant, celles qui lui ont tenu la main, et surtout ses anciens coéquipiers en sélection nationale. « Il y a de cela deux ans que l’idée trottait dans ma tête et j’en ai parlé à mes collaborateurs, poursuit le reporter. De fil en aiguille, on a pu réaliser ce documentaire. Nous sommes contents du rendu final et heureux de savoir que les Camerounais, pas seulement ceux qui ont connu ou vu Marc Vivien Foe jouer, pourront découvrir certaines histoires et anecdotes sur le joueur ». Le documentaire de 18 minutes est disponibles sur les plateformes Docs de Sports, notamment sur le réseau social Facebook.