Manu Dibango casse son saxophone

La légende de Manu Dibango a vécu à travers les décennies et continuera après lui à travers les siècles. S’il se définissait lui-même comme un « bâtisseur de ponts entre l’Occident et l’Afrique », il a aussi déjà agi comme un bâtisseur de pont entre l’Afrique et elle-même. C’est qu’en 1972, l’État du Cameroun lui confie la mission de concevoir et d’enregistrer un hymne pour soutenir l’équipe nationale lors de sa conquête de la huitième édition de la coupe d’Afrique des Nations que son pays organisait.