Malawi – Cameroun : le jeu et les notes de joueurs

André Onana (5) : pour son retour sur le terrain après plus de neuf mois de suspension, le gardien camerounais a passé un après-midi tranquille. Les attaquants adverses n’ont rien fait pour le mettre à l’épreuve.

Nouhou Tolo (5.5) : dans un début de match difficile pour lui, le latéral a peu à peu repris le dessus et s’est montré intéressant à la relance. Solide dans les duels, il a montré une étonnante sérénité en deuxième mi-temps.

Michaël Ngadeu (6) : impeccable dans ses sorties de balles, le défenseur a également brillé par son sens de l’anticipation. Il est même tout prêt de marquer à la 39e.

Jean-Claude Billong (4.5) : sa lenteur ressemblait à de la passivité. Il a eu du mal dans la lecture du jeu. Il peut remercier les attaquants adverses pour leur manque d’agressivité.

Olivier Mbaïzo (4) : ce n’est pas avec ce genre de prestation qu’il deviendra un titulaire incontesté. Le latéral s’est longtemps contenté de passes courtes, sans jamais s’illustrer par des centres dans le dernier rectangle adverse.

Oum Gouet (5) : s’il n’a pas réussi à faire la différence techniquement, sa détermination a fait du bien aux siens. Il a su garder des ballons précieux pour permettre à son équipe de respirer.

Martin Hongla (5) : en manque de percussion, son style énergique et physique lui ont néanmoins permis d’exister dans l’entrejeu. La passivité de ses adversaires l’a bien aidé. Il cède sa place à Léandre Tawamba (non noté) à la 74e.

Zambo Anguissa (7) : il a fait la différence par ses passes et ses gestes techniques qui ont permis d’aérer le jeu offensif des Lions. Il est gratifié d’une passe de Moumi Ngamaleu qui lui permet de marquer d’une somptueuse frappe avant la pause. Il est remplacé à Stéphane Bahoken (63e), passeur pour Bassogog (85e).

Vincent Aboubakar (6.5) : très déterminé dès l’entame, l’attaquant d’Al-Nasr a vite ouvert le score sur penalty. Même s’il a ensuite été discret, pour lui, le travail a été fait. Remplacé par Léa Siliki (63e), passeur sur le 4e but de la rencontre.

Moumi Ngamaleu (6.5) : auteur de plusieurs initiatives offensives, il est au départ de l’action qui permet au Cameroun d’obtenir un penalty (21e). Il est ensuite passeur pour Zambo Anguissa (42e). Remplacé par Bassogog (68e).

Toko Ekambi (4.5) : une frappe repoussée à la 33e et puis, plus rien. Alors qu’il a bénéficié d’une certaine liberté, le piston gauche n’en a jamais profité. Il cède sa place à Ignatius Ganago (non noté) à la 68e.

Christian Bassogog (7.5) : rentré en jeu à la 68e, il semblait parti pour réaliser une prestation catastrophique. Mais non, il s’est bien repris avec l’agressivité et la précision nécessaires. Il est décisif sur ses 2 premiers ballons dangereux et s’offre un doublé en moins de 3 minutes.