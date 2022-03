Lions indomptables : Vincent Aboubakar donne le ton

Les Lions indomptables sont en cage. Les quintuples champions d’Afrique préparent les barrages de la Coupe du monde 2022. En prélue à cette double confrontation avec l’Algérie les 25 et 29 mars, l’équipe a pris ses quartiers au Best Western Hotel de Douala depuis dimanche. Si le manager-sélectionneur Rigobert Song et son staff sont tous présents dans la tanière, sept joueurs ont eux-aussi d’ores et déjà répondu présent. Il s’agit notamment de Vincent Aboubakar. Le capitaine de l’équipe veut servir d’exemple en arrivant parmi les premiers. Il est en compagnie du gardien Simon Omossola, Samuel Oum Gouet, Ignatius Ganago, Jean-Charles Castelotto, Harold Moukoudi et Olivier Mbaizo.

Une quinzaine de joueurs est annoncée dans la tanière à Douala ce lundi. Parmi eux, Eric-Maxim Choupo-Moting, Gaël Ondoua, Léandre Tawamba, Michael Ngadeu, Olivier Ntcham, Fuchs Jeando, Karl Toko Ekambi et Ambroise Oyongo Bitolo. Rappelons que le Cameroun reçoit l’Algérie en premier le 25 mars au Complexe de Japoma.