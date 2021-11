Lions indomptables : un concentré d’optimisme et d’assurance

Concentration et détermination sont les maître-mots au lieu du rassemblement à Johannesburg. Chaque minute est mise à profit pour peaufiner les derniers réglages. Et pas seulement lors des séances d’entraînement. Dans les couloirs, les chambres et le hall de leur hôtel, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers appréhendent la rencontre. Dans la tête des uns et des autres, le match de samedi est une finale à remporter à tout prix et à tous les prix.

« Aujourd’hui, on se retrouve dans une situation où on doit obligatoirement gagner. Nous avons besoin de réaliser notre rêve qui est de se qualifier », dixit le capitaine des Lions indomptables. Classés deuxièmes du groupe D (9 points) de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Vincent Aboubakar et ses partenaires sont condamnés à un succès sur les Flammes, avant l’autre finale contre la Côte d’Ivoire (10 points) le 16 novembre à Douala. A ce stade de la campagne, chaque point gagné est précieux. Et le moindre point perdu sera fatal.

En terre sud-africaine, les Lions font preuve d’optimisme et d’assurance. « L’équipe nationale a un très bon groupe avec des jeunes joueurs très talentueux. Mais pour gagner on a besoin d’être collectif. Si nous sommes unis, solidaires, nous allons être récompensés », insiste le capitaine.