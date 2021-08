Lions indomptables : Songo’o lâche ses vérités sur Fabrice Ondoa

Champion d’Afrique en 2017 avec le Cameroun, Fabrice Ondoa ne fait pas partie des joueurs présélectionnés pour les deux rendez-vous de septembre prochain. Le gardien vedette de la CAN gabonaise ne sera pas de la partie face au Malawi et à la Côte d’Ivoire, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Un choix assumé par l’entraîneur des gardiens de la sélection nationale.

De passage sur un plateau de Crtv Sports mardi, à l’issue de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2021, Jacques Songo’o a en effet expliqué les raisons de la non-convocation de l’ex-portier du KV Ostende. « Fabrice Ondoa n’a pas d’équipe. On ne peut pas appeler un joueur qui n’a pas d’équipe. Il faut être honnête envers soi-même et être objectif. Il faut donner la chance aux meilleurs du moment », a-t-il lâché dans des propos relayés par le site allezleslions.net. « Les gardiens sélectionnés sont actuellement les meilleurs, a ajouté l’ancien international camerounais. Dans mes petits livres, j’ai répertorié au moins 15 gardiens que je peux sélectionner. Aujourd’hui, à l’équipe nationale, ce sont les meilleurs qui doivent jouer. Il y a un numéro un, il faut chercher les numéros deux et trois ».