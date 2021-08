Lions Indomptables : Samuel Junior Kotto sélectionné

Antonio Conceiçao l’avait annoncé lundi en conférence de presse. C’est désormais chose faite. Un autre joueur du championnat camerounais de première division va intégrer l’équipe nationale. Il s’agit de Samuel Junior Kotto. Le défenseur d’Apejes de Mfou vient d’être convoqué en vue du prochain rassemblement des Lions Indomptables. Pour sa première dans la tanière, l’ancien international U20 sera aux côtés d’Eric-Maxim Choupo-Moting, Vincent Aboubakar et les autres dès lundi prochain.

Ce sera dans le cadre de la préparation des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022. Le Cameroun affronte en effet le Malawi le 3 septembre prochain au stade principal du Complexe d’Olembé. Et se déplace ensuite en Côte d’Ivoire trois jours plus tard. Samuel Junior Kotto sera avec le gardien de Coton Sport de Garoua Junior Nlend, les deux seuls joueurs du championnat camerounais, dans la tanière. Auteur de 4 buts en 15 apparitions en elite One cette saison, le pensionnaire d’Apejes de Mfou faisait partie de l’équipe du Cameroun des moins de 20 ans qui a participé à la CAN 2021 en Mauritanie.