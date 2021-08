Lions Indomptables : Samuel Eto’o rêve d’une 6e étoile

D’après Samuel Eto’o, un facteur sera déterminant pour l’équipe du Cameroun : la gestion de la pression du public camerounais. Les fans des Lions Indomptables sont en effet très exigeants en matière de résultat et de spectacle. Parfois, à force d’attendre un but qui ne vient pas, il arrive qu’ils retournent leur veste et encouragent l’équipe adverse. En janvier prochain, Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers vont débuter le tournoi contre le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Cap-Vert, leurs trois adversaires dans le groupe A.

« Le groupe est équilibré et abordable pour l’équipe nationale du Cameroun. Nous avons un très bon effectif et un excellent entraineur. La question est de savoir comment ils vont gérer la pression, vu que nous allons jouer devant 26-27 millions de Camerounais. J’espère que mes jeunes coéquipiers vont bien gérer cette pression pour que le peuple camerounais soit victorieux au soir de cette finale », a-t-il déclaré.

Samuel Eto’o est néanmoins optimiste. L’ex buteur du FC Barcelone et de l’Inter Milan rêve de voir son pays rééditer l’exploit de 2017 au Gabon. Cette année-là, la bande à Vincent Aboubakar avait offert une cinquième couronne au Cameroun, en battant l’Egypte en finale (2-1). « J’espère que les Lions connaîtront le même bonheur qu’en 2017. Le sélectionneur est là, il travaille depuis un bon moment. Je leur souhaite beaucoup de courage ».