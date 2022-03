Lions indomptables : Rigobert Song réagit à sa nomination

« Le Cameroun et le maillot des Lions indomptables m’ont tout donné », a écrit Rigobert Song. « Je suis reconnaissant. Je suis honoré d’avoir été choisi pour encadré la sélection fanion du Cameroun. Au-delà du privilège et la joie qui m’animent, je mesure le sens des responsabilités qui me sont confiées », a poursuivi l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Cameroun. Rigobert Song a un important challenge à relever dans les prochaines semaines : les barrages de la Coupe du monde les 25 et 29 mars contre l’Algérie.

