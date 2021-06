Lions indomptables : qui sera dans les buts du Cameroun ce vendredi contre le Nigéria ?

Interrogé par Fecafoot TV, le jeune binational est clair : « Je suis très honoré d’avoir été convoqué [...] La CAN est au pays. C’est quelque chose d’important pour moi et j’ai forcément envie d’y être. C’était déjà un objectif avant ma venue. »

N’en demeure moins que l’on s’interroge. Qui est en pole position pour le poste de gardien de but des Lions indomptables lors de la double confrontation Cameroun-Nigeria les 4 et 8 juin prochains en Autriche où se trouve l’équipe depuis dimanche en stage ? Pour l’occasion, Antonio Conceiçao a convoqué Fabrice Ondoa, Simon Omossola et Devis Epassy. La question mérite d’être posée, d’autant plus qu’elle est cruciale dans la perspective de la coupe d’Afrique des nations que le Cameroun abrite dès janvier prochain.

Il faut dire que ce débat semblait réglé il y a quelques mois avec la présence d’André Onana, considéré à juste titre comme le plus compétitif du fait de ses performances et de sa place de titulaire indiscutable à l’Ajax d’Amsterdam. Mais voilà, sa suspension d’un an pour dopage, en février dernier, a permis de rebattre les cartes en sélection nationale. Et même si le Tribunal arbitral du sport, qui doit se prononcer sous peu, annulait ou réduisait cette suspension, des interrogations persisteraient. Pour le moment donc, Fabrice Ondoa est revenu dans le coup malgré son manque de temps de jeu en club. Simon Omossola, champion de RDC avec As Vita club, semble également disposer d’arguments solides. Il ne faut pas non plus oublier les autres gardiens qui font des allers et retours dans la tanière. Par exemple, pour le stage en Autriche, Antonio Conceiçao a choisi d’observer un bleu, Devis Epassy qui évolue en Grèce. Car, il est clair que la concurrence est relancée pour ce poste ô combien stratégique.

Mardi dernier, selon des informations du Team Press Officier, Serge Guiffo, Fabrice Ondoa devait passer des examens hier après s’être fait mal à un doigt lors de la séance d’entraînement en matinée.