Lions Indomptables : priorité au jeu offensif

Les Lions Indomptables sont en cage. Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers préparent les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les champions d’Afrique 2017 affrontent respectivement le Malawi à Yaoundé vendredi, et la Côte d’Ivoire à Abidjan trois jours plus tard. Si le Cameroun vise à la victoire lors de ces deux sorties, Antonio Conceiçao sait que cela passera par les attaquants.

Or, depuis qu’il a pris les commandes de l’encadrement technique, ses hommes ne marquent pas beaucoup. En tout cas, pas contre des adversaires de haute facture. Les Lions ont disputé 10 matchs et inscrit 9 but sous l’ère Conceiçao, dont 6 réalisations lors d’une double confrontation avec le Mozambique. Le technicien portugais veut remédier à cela. C’est pourquoi ce mercredi, ses hommes ont eu droit à une séance d’entraînement spécifique au Complexe Multifonctionnel Mundi. « Seuls 13 joueurs ont pris part à cette séance. Il s’agissait des attaquants, de deux gardiens de but et de quelques milieux de terrain », a informé le chargé de la communication de l’équipe. Même s’il ne donne pas d’autres détails, ça saute à l’œil que Conceiçao semble préoccupé par le manque d’efficacité de ses joueurs.