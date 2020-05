Lions Indomptables : Philippe Redon est décédé

Il va par la suite conduire les Lions Indomptables du Cameroun à la Coupe d’Afrique des Nations 1992 au Sénégal.

Placé dans le groupe B, le Cameroun prendra le meilleur sur le Maroc, 1-0, et fera un match nul contre le Zaïre, 1-1, pour prendre la tête de la poule. Au match de quart-de-finale, Philippe Redon va croiser son mentor, Claude LeRoy, qui dirige le Sénégal et prendra le dessus sur ce qui s’avérait alors être un transfert de témoin (1-1, puis 3 t.a.b. contre 1). Mais la Côte d’Ivoire va contre-carrer ses plans lors de la demi-finale puisque le Cameroun perd aux tirs de penalty (1-3) après avoir fait un match nul de 1 but partout. Le dernier match contre le Nigéria, le match de classement, sera aussi perdu, 1-2.

Il s’est éteint ce mardi 12 mai 2020, à l’âge de 69 ans.