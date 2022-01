Lions Indomptables : on veut préserver la bulle sanitaire

Lendemain de victoire au petit trot pour les Lions Indomptables. Après leur victoire (4-1) hier face à l’Ethiopie, à l’occasion delà deuxième journée dans le groupe A de la CAN 2021, lVincent Aboubakar et ses coéquipiers se sont entraînés ce vendredi matin au Complexe Mundi de Yaoundé. Une séance d’entraînement pour laquelle la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi a été repartie en deux groupes. Le premier réunissait autour du staff technique les joueurs laissés au repos lors de la confrontation victorieuse de jeudi contre les Walyas d Éthiopie. Au menu : travail musculaire intense avec constitution de 02 blocs et match test.

Le second groupe, constitué des onze titulaires de la veille a eu droit à une séance de décrassage avec étirements afin de faciliter la récupération. La préservation de la bulle sanitaire autour de l’équipe reste cependant primordiale. L’on apprend que Conceiçao et ses hommes ont effectué les tests Covid au milieu de la journée. Reste plus qu’à croiser les doigts pour la suite.