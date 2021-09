Lions Indomptables : Omam-Biyik, Conceiçao met les points sur les « i  (...)

Antonio Conceiçao ne pouvait pas échapper à la question de savoir : quelle relation entretient-il avec ses adjoints camerounais, notamment François Omam-Biyik ? L’ancien international, héros de la victoire contre l’Argentine (1-0) en ouverture du Mondial italien de 1990, ne communique que très rarement avec le Portugais lors des matchs officiels de l’équipe nationale. Lui qui assiste d’ailleurs le plus souvent à ces rencontres, à partir des tribunes. Une situation qui a laissé croire que les deux hommes ne seraient pas en odeur de sainteté.

« Chacun a ses compétences, François est un grand connaisseur du football africain et du Cameroun, comme beaucoup. Après toutes les convocations, il apparaît toujours des nouveaux joueurs, issus du pays, donc chacun a ses connaissances. Que ce soit pour François ou pour les autres, chacun a ses connaissances, chacun a ses compétences. Donc, on fait un travail d’équipe, que ce soit avec François ou les autres. On fait un travail totalement transparent avec échange d’informations. Chacun joue son rôle », a expliqué Antonio Conceiçao. Une chose est visible en tout cas : Conceiçao est plus proche du préparateur physique qui lui sert aussi de traducteur.