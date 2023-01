L’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale du Cameroun Modeste Mbami est mort samedi d’un problème cardiaque peut-être lié au Covid.

Modeste M’Bami, c’était un rire, éclatant, communicatif, un rire comme un tatouage, c’était aussi une bouille, presque enfantine. Décédé samedi au Havre, la ville où il vivait, d’une crise cardiaque, l’ancien milieu défensif, 40 ans, affichait la malice d’un enfant toujours prêt à sortir une bonne blague. Tous ceux qui l’ont côtoyé n’oublieront jamais sa joie de vivre.

Quand nous l’avions découvert à Sedan (2000-2003), un enfant dans un groupe de pros, Alex Dupont, son entraîneur, en avait plein la bouche. « Tu vas voir, lui sera un grand joueur. » Il n’avait pas menti. Sa technique, son potentiel athlétique lui ont permis de grimper les marches de la renommée avant qu’une blessure au pied à Paris ne l’empêche véritablement d’aller au bout de son potentiel. Teni Yerima, son agent, son deuxième père, celui qui l’a fait atterrir à Sedan, se souvient : « C’était un garçon adorable, aimé de tous. Quand je l’ai amené à Sedan, il avait le PSG mais j’ai préféré Sedan pour qu’il joue. C’était mieux pour son plan de carrière même s’il n’était pas content au début, c’était contre sa volonté… » Comment préférer Sedan au PSG dans les yeux d’un môme du Cameroun en quête de gloire ?

Mais il a accepté. Qu’allait-il dire à un aîné, lui qui, élevé dans la plus pure tradition africaine, avait un respect infini pour les anciens ? Trois ans plus tard, il débarquait à Paris (2003-2006) avant de rejoindre l’OM (2006-2009), l’autre grand de France. « Et sans son problème au pied, il devait aller à Chelsea qui a finalement pris (Michael) Essien de Lyon », rappelle Yerima. On a côtoyé M’Bami durant toutes ces années, en France ou en Afrique, au cœur de l’équipe nationale et il n’a jamais changé.

« C’était quelqu’un qui mettait l’ambiance dans le bus. Dans l’équipe, après le repas, dans le vestiaire, c’est lui qui mettait la joie de vivre avec ses blagues, sa façon de parler, il faisait rire, se rappelle Bill Tchato, l’un de ses anciens équipiers. C’est lui qui commençait les chansons. Il était tout le temps en train de déconner. Et sur le terrain, il n’avait pas peur de mettre le pied, il n’était pas très, très costaud mais il donnait le ton au milieu de terrain ».