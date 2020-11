Lions Indomptables : Martin Hongla remplace Fai Collins

Il évolue au Royal Antwerp dans le championnat Belge et connait un excellent début de saison. Et il fait intégrer l’effectif des Lions Indomptables. Martin Hongla va numériquement prendre la place de Fai Collins qui a testé positif au Corona Virus. Si le joueur qui est passé par la Masia joue principalement comme sentinelle dans l’entrevue, le staff technique doit trouver une solution pour palier à l’absence de son latéral droit titulaire et de deux autre défenseur puisque Ngadeu et Onguéné seront aussi absents.