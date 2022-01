Lions Indomptables : les consignes de Milla et Eto’o

Déjà dans la tanière la veille, Samuel Eto’o est revenu cette fois aux côtés de la légendes Roger Milla. Le Président de la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) en a profité pour inviter les Lions à se dépasser et à se consacrer essentiellement au football. « Fort de son expérience, Samuel Eto’o promet une ère nouvelle non seulement à la sélection nationale fanion, mais à toutes les autres sélections nationales avec la fin des improvisations et une planification stratégique des activités et du programme sur 04 ans », révèle le Team press de l’équipe.

Toujours selon les mêmes informations, l’ambassadeur itinérant Roger Milla pour sa part a saisi cette opportunité pour remettre au capitaine Vincent Aboubakar un chasse mouche, symbole de victoire.