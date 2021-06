Lions Indomptables : le Nigéria va mettre tout en jeu pour remporter le deuxième match

C’était la première victoire du Cameroun contre les Super Eagles depuis la finale de l’a Coupe d’Afrique des Nations 2000. En cinq matchs, le Nigéria a battu les Lions Indomptables à quatre reprises pour un match nul.

Le sélectionneur estime que : « le plus important n’est pas le résultat car ce n’était qu’un match amical... Je pense que nous avons eu 17 tirs au but alors que le Cameroun n’en a eu que 3. Avant le but, ils n’en ont eu qu’un seul sur la cible qui était le but au contraire de six en notre faveur. »Comme je l’ai dit, le résultat n’est pas le plus important dans un match amical, le plus important est d’apprendre, de voir des choses intéressantes, de tester de nouveaux joueurs et de voir ce que nous voulons faire en septembre pour les qualifications pour la Coupe du monde.

« Mais notre domination était stérile car nous devions marquer en début de match mais nous ne l’avons pas fait et quand vous ne marquez pas, vous vous faites punir. »

Pour le match de mardi, le sélectionneur a indiqué que William Troost-Ekong et Jamilu Collins ne joueront pas le deuxième match pour cause de blessures.

« Mais j’ai vu des choses intéressantes, nous avons eu une bonne intégration de certains nouveaux joueurs, trois d’entre eux ont joué pour la première fois. Nous avons perdu deux joueurs sur blessure et ce sera difficile pour le deuxième match car Troost-Ekong et Collins sont absents et nous devons maintenant gérer cette situation difficile. Mais c’est une opportunité de jouer avec trois défenseurs et de changer un peu le système et d’essayer quelque chose de différent, c’est pourquoi nous sommes heureux d’avoir ce deuxième match. »

Il a salué les performances de Terem Moffi, Abraham Marcus et Peter Olayinka après leur entrée en jeu en seconde période.

Il a ajouté : « Ces matches tests sont faits pour donner une chance aux autres joueurs. Bien sûr, j’aimerais jouer avec ma meilleure équipe, la préparer pour les éliminatoires de la Coupe du monde dans les mêmes conditions, mais ce n’était pas possible parce que trop de joueurs n’ont pas pu venir. C’était donc l’occasion de voir Moffi, qui s’est bien comporté, Olayinka, qui s’est bien comporté sur le côté droit, Marcus, qui était également bon, et Valentine, qui a remplacé Troost-Ekong à la fin. »On verra au prochain match s’ils peuvent être dans notre liste des 23, maintenant il y aura de la concurrence et c’est bien de leur donner la chance et tout le temps on est content d’avoir des jeunes joueurs."