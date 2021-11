Lions Indomptables : le ministre des Sports accorde une audience au staff de la sélection nationale

Mouelle Kombi explique que « j’ai reçu en audience ce vendredi 19 novembre 2021, M. Toni Conceiçao DA SILVA OLIVEIRA, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, accompagné de ses entraîneurs adjoints et des membres de l’encadrement technique de la Sélection nationale de football Senior ».

"Venu présenter le rapport général de la préparation et de la participation de l’équipe aux deux derniers matchs des éliminatoires FIFA QATAR 2022, à la fois contre le Malawi et la Côte d’Ivoire, respectivement les 13 et 16 novembre derniers, nous avons échangé avec M. CONCEIÇÃO sur la performance globale des Lions Indomptables, sans cesse en constante progression.

Enfin, lui ai-je transmis le message de félicitations du Président de la République, S.E. Paul BIYA, à l’endroit de la Sélection nationale de football, pour les victoires et le fighting Spirit qu’il convient de consolider toujours davantage ; message qu’il devra faire parvenir en retour au Capitaine Aboubakar Vincent et à l’ensemble de ses coéquipiers."