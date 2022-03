Lions Indomptables : le message de Samuel Eto’o à Rigobert Song

« Félicitations à Rigobert Song, le nouvel entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun. C’est un privilège et un honneur d’être une fois de plus aux côtés de mon ancien capitaine et d’amener notre football vers de nouveaux sommets », a écrit Samuel Eto’o sur Twitter. Un message accompagner d’une image de lui aux côtés de Rigobert Song, du temps où ils défendaient ensemble, les couleurs du pays.

Congratulations @Song_Officiel_4, the new head coach of Cameroon’s Indomitable Lions 🇨🇲 It’s a privilege and honour to once more stand shoulder to shoulder with my former captain, and take our football to new heights. #TeamCameroon #IndompitableLions #AllezLesLions pic.twitter.com/cU3XQTNpir

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) March 1, 2022