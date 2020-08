Lions Indomptables : la promesse du Mondial 1990 sera tenu le 26 août 2020

Ce vendredi a eu lieu à Yaoundé une concertation de vendredi à Yaoundé, entre les joueurs d’une part, le Minhdu Célestine Ketcha Courtès et le Pr. Narcisse Mouelle Kombi, Minsep d’autre part. Le temps d’une matinée en effet, ce département ministériel a accueilli les grands noms du football camerounais. Notamment, S.E Roger Milla, Joseph Antoine Bell, Jules Denis Onana et Bertin Ebwele, président du CALIF. Si tout se passe bien, les 22 Lions indomptables de la Coupe du monde de football Italie 90 recevront les clés de leurs logements d’ici le 26 août. Les contours de la cérémonie (le lieu, les invités, la logistique et autres), sont en train d’être peaufinés.