Lions Indomptables : la célébration après la victoire

Il n’y a pas de petite victoire, dit l’adage. Après la victoire des Lions Indomptables ce jeudi lors du match comptant pour la troisième journée de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, le groupe était bien heureux de son sort et a l’a manifesté à sa manière avant le diner dans le restaurant de l’hôtel Sawa où ils résident à Douala. Tous ont semblé apprécier cette ambiance, et pratiquement tout le monde a donné de la voix et certains du rythme. En vidéo...