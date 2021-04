Lions Indomptables : l’avenir de Conceiçao en pointillés

Au lieu de ça, le ministre et l’entraîneur se sont retrouvés dans un hôtel de la capitale pour parapher un contrat de deux ans. L’accord signé au lendemain de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 arrive à son terme en septembre prochain.

Les éliminatoires du Mondial déterminantes

A quelques mois de la fin de son bail, l’avenir d’Antonio Conceiçao s’inscrit en pointillés. Très critiqué après la défaite contre le Cap-Vert (3-1) et le nul face au Rwanda (0-0) en mars, l’entraîneur des Lions Indomptables n’a encore reçu aucune assurance de sa hiérarchie. A Yaoundé, des voix s’élèvent déjà pour s’opposer à un renouvèlement de son contrat. On lui reproche notamment son coaching et son « manque de personnalité ». Conceiçao est par exemple accusé de ne pas faire assez d’effort pour ramener certains talents disposés à défendre les couleurs nationales. On évoque entre autres, le cas de Nicolas Nkoulou (FC Torino) dont l’entraîneur semble avoir définitivement tourné la page.

Antonio Conceiçao est certainement conscient que beaucoup au Cameroun souhaitent le voir partir d’ici septembre. Mais le technicien refuse d’être affecté par ce qu’il se raconte dans les chaumières. « Oui mon contrat finit, a-t-il déclaré dans un entretien avec Footazimuts. En toute honnêteté, je suis plus focalisé sur la préparation [des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Ndlr.] afin d’atteindre les objectifs de la sélection nationale, que sur mon contrat. En effet, ces intérêts sont beaucoup plus importants pour le pays et le peuple camerounais que de discuter de mon contrat ». Le technicien assume ses choix et est certain d’être sur la bonne voie. « Je suis très conscient et responsable de mes décisions dit-il. Les objectifs tracés dès le début des éliminatoires de la CAN ont été réussis. Nous avons terminé à la première place ». En juin et septembre, le Cameroun va disputer ses trois premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2022. Les Lions vont respectivement affronter le Malawi, la Côte d’Ivoire et le Mozambique. Trois matchs capitaux pour la survie de Conceiçao à la tête de l’encadrement technique des champions d’Afrique 2017.

Louis Paul Bisseck