Lions Indomptables : Kombi Mouelle, « transmettre les encouragements et les félicitations du Président de la République »

Parce que les prochaines étapes, dès les 1/8 de finales seront plus importantes et plus contraignantes car à élimination directe, j’ai exhorté la sélection nationale à gommer au plus vite quelques éléments de fragilité et quelques insuffisances relevées lors de la première étape de la compétition ; à faire preuve de plus de solidarité, de combativité, de concentration, de rigueur et de fighting spirit qu’exalte avec bonheur le Président de la République Son Excellence Paul BIYA.

Tout en rappelant aux Lions Indomptables que le public camerounais, avide d’émotions positives attend beaucoup d’eux, j’ai souligné à leur intention, la nécessité de marquer l’histoire à travers des victoires glorieuses à toutes les prochaines étapes de la compétition jusqu’au 6 février 2022 pour l’apothéose finale prescrite par le Président de la République.

J’ai saisi l’opportunité de cette visite pour recommander au staff médical de notre sélection nationale, de respecter scrupuleusement les conditions et contraintes de la bulle sanitaire anti-Covid.

J’ai terminé mon propos en annonçant aux joueurs qu’après le paiement des primes de présence et de participation il y a quelques jours, celles de qualification pour les 1/8 de finales ont également été intégralement positionnées.