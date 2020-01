Lions Indomptables : Kombi Mouelle souhaite le retour de Nicolas Nkoulou

Si l’équipe nationale du Cameroun était bien gérée, l’axe centrale de la défense serait certainement occupé par le duo Nicolas Nkoulou - Joel Matip. L’un et l’autre sont deux joueurs confirmés en Europe, des titulaires indiscutables dans leur club respectif et évolue dans deux des plus gros championnats professionnels d’Europe. Le Cameroun doit cependant ce passer de leur service pour différentes raisons. Pour empêcher les déchirements, l’un et l’autre ont pris des retraites internationales anticipées.