Lions Indomptables : Jeando Fuchs envoie un message à Conceiçao

« Je n’ai plus de nouvelles du Cameroun. Plus du tout. Il y a une forte concurrence au milieu, mais je peux aussi dépanner au poste de latéral droit. Clarence Seedorf a compté dans mon choix d’opter pour le Cameroun, car je pensais que ça serait carré avec lui aux manettes. Ça a aussi rendu fier ma mère. Il y a quelques regrets mais ce n’est peut-être pas trop tard. Ce qui est décevant, c’est que, quand tout se passait bien, il y avait des messages tous les jours. Et d’un coup, plus rien… », a confié Jeando Fuchs à Footmercato.

BREAKING : Dundee United team news vs Celtic revealed as Jeando Fuchs returns for Tam Courts https://t.co/qIPOjwEtOz pic.twitter.com/Rq1kb3bKfh — Football Scotland (@Football_Scot) December 5, 2021