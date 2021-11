Lions Indomptables : du temps pour parfaire les derniers réglages

Pour une fois, il n’y a pas d’urgence. Ni d’improvisation. Arrivés cette nuit à Johannesburg, les quintuples champions d’Afrique ont encore assez de temps pour peaufiner leurs automatismes en vue du rendez-vous de samedi, où une victoire contre le Malawi est cruciale pour la suite de leur campagne pour le Qatar. Après une mise au vert de trois jours à Yaoundé, la sérénité règne dans la tanière des Lions Indomptables. Une rareté dans l’agenda souvent bouleversé de l’équipe nationale du Cameroun.

Tenez, lors du précédent rassemblement, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sont arrivés à Tanger, quelques heures avant le match contre le Mozambique. Résultat : une victoire sur fil, obtenue au terme d’un match inodore, incolore et sans saveur. Mais ça, c’est du passé. Sur le sol sud-africain, les Lions auront deux jours d’acclimatation et du temps pour parfaire les derniers réglages. Le programme de ce jeudi prévoit repos, déjeuner et entraînement dans l’après-midi. Les hommes d’Antonio Conceiçao ont intérêt à être suffisamment prêts le jour du match. Car seule la victoire compte avant la réception de la Côte d’Ivoire le 16 novembre prochain à Douala.