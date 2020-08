Lions Indomptables du Mondial 90 : Paul Biya a finalement tenu sa promesse 30 ans après

Dix-neuf des vingt-deux Lions Indomptables de l’épopée italienne de 1990 ont finalement vu de leurs yeux la promesse que Paul Biya, le Président du Cameroun, leur avait tenu aux lendemains de leur exploit lors de la plus prestigieuse des compétitions de football en 1990. Ils devaient avoir droit à des maisons modernes et haut standing. Ce jeudi, cette vieille promesse a été effectivement tenue. En présence des représentants du Collectif des Anciens Lions Indomptables, le ministre des sports et le ministre de l’urbanisme et de l’habitat ont mis à disposition effective 22 logements aux Lions du mondial Italie 1990.