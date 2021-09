Lions Indomptables : Djoum, Ganago, Dawa et John Mary recalés

Fini le suspense. On connaît l’identité des joueurs qui défendront les couleurs du Cameroun contre le Mozambique le 8 octobre à Japoma (Douala) et le 11 à Tanger (Maroc), dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Ils sont 27 Lions Indomptables. Les heureux élus, parmi les 31 joueurs présélectionnés. Antonio Conceiçao n’a donc pas retenu quatre cadres : Ignatius Ganago (RC Lens), Joyskim Dawa (FC Botosani), John Mary (Fukuoka) et Arnaud Djoum (Apollon Limassol).

Par contre, le sélectionneur renouvelle sa confiance aux deux joueurs locaux de son groupe : le gardien de Coton Sport Narcisse Nlend et le défenseur d’Apejes de Mfou, Samuel Nkotto. Deux ans après sa dernière apparition sous le maillot national (le 12 octobre 2019), Paul-Georges Ntep (3 matchs cette saison avec Boavista) lui, va fêter son retour dans la tanière. Tout comme le défenseur des Seattles, Nouhou Ntolo.

La liste des 27 sélectionnés

Gardiens (4) : Omossola Simon (Vita Club), Epassy Devis (Crete), Jean Efala Konguep (Akwa United), Nlend Narcisse Junior (Coton).

Défenseurs (9) : Mbaizo Olivier (Philadelphia Union), Ngadeu Michael (La Gantoise), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Harold Moukoudi (Saint-Etienne), Fai Collins (Standard), Billong Jean-Claude (Benevento), Nouhou Tolo (Seattle), Tchamba Duplexe (SönderjyskE), Samuel Kotto (Apejes).

Milieux de terrain (6) : Pierre Kunde Malong (Olympiakos), André Zambo Anguissa (Naples), Oum Gouet (Malines), Martin Hongla (Hellas Verona), James Léa Siliki (Stade Rennais), Yvan Neyou (Saint-Etienne).

Attaquants (8) : Christian Bassogog (Shanghaï Shenhua), Maxim Choupo-Moting (Bayern), Stéphane Bahoken (Angers), Karl Toko Ekambi (Lyon), Moumi Ngamaleu (Young Boys), Lambert Araina (FAR Rabat), Vincent Aboubakar (Al Nassr), Paul-Georges Ntep (Boavista).