Lions Indomptables : Conceiçao partira ou partira pas ?

Visiblement, Antonio Conceiçao n’est pas préoccupé par son avenir. Il lui reste encore près de trois mois à la tête de l’encadrement technique des Lions Indomptables. Et alors que le flou continue de planer autour de la question de savoir s’il sera prolongé ou non, le tacticien portugais garde la tête froide.

« Pour le moment, la question du contrat n’est pas un problème pour moi. Je me concentre sur le travail et l’amélioration du niveau de l’équipe nationale », a déclaré M. Conceiçao dans un récent entretien avec nos confrères de sportnewsafrica.com. « Je prépare le présent et l’avenir, a-t-il poursuivi. L’évaluation de ces deux années de travail doit être faite par les responsables. Je fais mon travail avec mes collaborateurs afin d’améliorer la capacité de l’équipe de manière sérieuse, en préparant l’équipe aux grands événements qui arrivent. Les statistiques et le travail effectué en deux ans sont là pour que chacun fasse son analyse de manière sérieuse et équitable ».

Objectifs « atteints à 100% »

Son bilan, c’est en effet la seule chose qui le conforte. Après deux années à entraîner l’équipe nationale du Cameroun, Antonio Conceiçao croit avoir des raisons d’espérer une prolongation de contrat. « Le bilan est très positif, compte tenu des matchs joués et des objectifs qui m’ont été assignés durant ces deux années. Les objectifs ont été quasiment atteints à 100% », a-t-il confié à nos confrères. Pour lui, il était question de donner l’opportunité aux jeunes joueurs, de convoquer des joueurs du championnat local, de terminer premier du groupe lors des qualifications de la CAN 2021, d’améliorer le classement FIFA du pays, de présenter des dossiers/stratégies pour améliorer le football jeune au Cameroun. « C’est ce que nous avons fait », a-t-il tranché. Il ne reste plus qu’à attendre.