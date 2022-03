Lions Indomptables : comment seront repartis les rôles entre Rigobert Song et Sébastien Migné

Cette nomination du capitaine mythique des Lions indomptables à la tête des Lions Indomptables du Cameroun a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre et de salive. Le timing de la nomination et les expériences antérieures de Magnan interrogeaient même les décideurs qui ont trouvé une manière de parer au plus urgent. Avec la première interview de Sébastien Migné, son adjoint, on commence à voir un peu plus clair sur ce que sera le mode de fonctionnement en sélection nationale du Cameroun.

Sur les ondes de RFI, le sélectionneur adjoint récemment nommé sur Hautes Instructions du Président de la République, Sébastien Migné, a accordé sa première interview depuis l’officialisation du limogeage de Conceiçao Da Silva.

De ce qui en ressort, on peut dont comprendre que Rigobert Song avait pour ambition de devenir un jour sélectionneur des lions Indomptables du Cameroun. L’exemple de Aliou Cissé au Sénégal fait des envieux puisque depuis plusieurs années, il est à la tête des Lions de la Téranga et ramène des résultats plus que probants. Il a d’ailleurs remporté avec sa sélection la dernière Coupe d’Afrique des Nations 2021 que le Cameroun a organisé.

Sébastien Migné et Rigobert Song se sont connus lors du CHAN 2018 que le Maroc a organisé. Sébastien Migné en tant que Manager Général du Congo a eu le meilleur su Rigobert Song lors du premier match de groupe entre les deux sélections. Ils auraient alors gardé des liens étroits. Comme il le dit lui-même, « Oui on a eu l’occasion de jouer l’un contre l’autre notamment lors du CHAN puisque le Congo où j’étais manager général des équipes nationales avait battu le Cameroun. On a été jusqu’au quart de finale et depuis on toujours gardé le contact. On a le même agent également, et on s’était souvent dit qu’un jour on serait amené à travailler ensemble. Et puis les choses se sont accélérées ces dernières semaines pour ne pas dire les derniers jours. »

Est-ce Rigobert Song qui l’a contacté ? Tout à fait. Il ne voulait pas rater son intronisation auprès des Lions Indomptables et il a voulu s’entourer de quelqu’un d’expérience, en qui il pouvait avoir confiance, qui avait une connaissance de l’Afrique et avec qui ça "matcherait". Quand une légende africaine comme Rigobert vous appelle, ou une autre légende à savoir le Président Samuel Eto’o, vous ne pouvez que prendre en considération leur requête et finalement accepter de partir pour cette nouvelle aventure.

Le technicien français connait pourtant bien l’Afrique. Il a accompagné en tant qu’adjoint pendant un moment l’ancien sélectionneur du Cameroun, Claude Le Roy, qui lui a raconté maintes histoires de ses différents séjours au Cameroun. C’est donc à travers son expérience qu’il connait le Cameroun "par procuration".

Sébastien Migné est aussi heureux du discours qui ne lui a laissé aucun choix que d’accepter la proposition :

« Quand il y a eu cette opportunité et la manière dont on me l’a presenté, je ne me sentais pas de refuser. Je pense qu’avec Rigobert, on va officier dans un management à l’anglaise avec un manager qui sera Rigobert et un responsable de tout ce qui est animation autour de l’entraînement et du staff en l’occurence ma personne et je trouvais que c’était plutôt bien. »

Mais le timing des nominations et la qualité du jeu sur le terrain leur posent aussi un problème certain sur le déploiement de leur programme : « « On va essayer de rester humble. Déjà nous avons deux matchs importantissimes contre l’Algérie. Je pense que l’important c’est d’essayer d’aller à la Coupe du monde. Je pense que les gens seront tolérants s’il y a qualification sur la nature de la qualité de jeu. J’en suis persuadé parce que si on joue bien et on ne se qualifie pas, on fera un peu plus de mécontents. Après viendra le temps d’essayer de mettre notre patte sur cette équipe et de définir un style. Il y a des qualités athlétiques indéniables donc il va falloir se reposer sur ces points forts. » »

En attendant, Sébastien Migné promet d’essayer de créer une dynamique sur le terrain. Alors qu’il était sélectionneur du Kenya, il avait établi un style de vers basé sur des transitions rapides. Il espère mettre en place au Cameroun « un style basé sur la dynamique collective, un groupe heureux sur le terrain, et après, le Cameroun a d’autres arguments. »

Sébastien Migné en sera à sa huitième sélection nationale au Cameroun. On peut dire qu’il dispose d’une expérience large même si ce sera son management avec une équipe nationale de premier plan.

Augustine Simo sera le second adjoint, alors que Raymond Kalla est le nouveau Team Manager. Souleymanou Hamidou s’occupera des entraîneur des gardiens de but. Le préparateur physique est Raphael Fevre et l’analyste video David Baltaze