« Je remercie le coach pour ma convocation et surtout la confiance qu’il me donne. C’est vrai, je ne suis pas en compétition en club mais cela ne m’empêche pas de travailler. Et quand j’arrive en sélection, je donne le meilleur de moi pour rendre au coach sa confiance. Je me dois avec mes coéquipiers de donner le sourire au Camerounais. Pour ce qui est des critiques, nous savons que ce sont elles qui font évoluer. Moi je prends ça positivement et je vais travailler pour être meilleur et donner encore plus de sourire au Camerounais.

Mardi nous avons un match capital. Nous ne voulons pas commettre la même erreur deux fois surtout qu’on joue chez nous. Nous aurons besoin de notre public. Notre peuple doit être avec nous. Nous sommes conscient qu’il faudra remporter ce match pour que les Camerounais ne regrettent pas d’avoir acheté des tickets pour venir nous voir ».