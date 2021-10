Lions Indomptables : Choupo-Moting, Conceiçao met fin à la polémique

Le brassard de capitaine de la sélection nationale du Cameroun a changé de porteur depuis le début des éliminatoires de la Coupe du monde « Qatar 2022 » le mois passé. Il est passé du bras d’Eric-Maxim Choupo-Moting à celui de Vincent Aboubakar. Un changement inattendu qui a laissé croire qu’il y aurait un problème de capitanat au sein du groupe. Ce d’autant plus qu’il y a eu en mars dernier, une polémique autour d’une convocation avortée d’Eric-Maxim Choupo-Moting.

Face à la presse ce jeudi, le sélectionneur des Lions indomptables a été interpellé sur la question. Antonio Conceiçao a coupé court. « Je reste le patron de l’équipe nationale de football du Cameroun. Et je fais les choix en fonction des stratégies de jeu et pour le bien de l’équipe. Il n y a pas de problème Choupo ; la preuve c’est qu’il est là dans le groupe et il est au service de l’équipe », a-t-il tranché. Notons que le Cameroun affronte le Mozambique ce vendredi au stade de Japoma. Le match compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.