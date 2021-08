Lions indomptables : Castelletto et Djoum forfaits

Mauvaise nouvelle ! Les Lions indomptables seront privés de deux atouts les 3 et 6 septembre prochains contre le Malawi et la Côte d’Ivoire. Jean-Charles Castelletto et Arnaud Djoum sont en effet forfaits pour ces deux matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. Les joueurs de Nantes et de l’Apollon Limassol sont blessés. Ils ont contracté ces blessures le week-end dernier dans leurs championnats respectifs. Antonio Conceiçao serait en train de s’activer pour trouver rapidement leurs remplaçants.

La liste des joueurs déjà présents

* Omossola Simon

* Efala Komguep

* Samuel Oum Gouet

* Samuel Junior Kotto

* Neyou Yvan

* Moukoudi Harold

* Epassy Devis

* Kunde Malong

* Fai Collins

* Christian Bassogog

* Martin Hongla