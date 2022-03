Lions indomptables : Antonio Conceiçao prépare la riposte ?

Recruté en 2019, Antonio Conceiçao a en effet renouvelé son contrat en août 2021 pour une nouvelle durée de deux ans. Les clauses du contrat n’étant officiellement pas connues, deux hypothèses s’offrent à l’Etat du Cameroun en cas de requête devant les juridictions de la FIFA. La première consiste à lui payer le reste de ses 18 mois de salaire, soit plus de 500 millions de francs CFA en raison de plus de 30 millions par mois. Ou alors, tenter un compromis et lui verser une somme symbolique pour bonne séparation, étant entendu qu’il n’a pas atteint le premier grand objectif de son contrat à savoir arriver au moins en finale de la CAN 2021.