Lions Indomptables : Allan Nyom aurait pris sa retraite internationale

En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables a revélé qu’il ne pourrait désormais plus compter sur le latéral droit Allan Nyom qui évolue au club espagnol de Liga, Getafe. Il a pris le temps d’expliquer comment il a appris la nouvelle : « l’année dernière, nous sommes allés visionner la rencontre entre Getafe et Ajax Amsterdam afin de rencontrer personnellement le joueur. A la fin de ce match, nous avons eu une réunion avec Allan Nyom pour lui dire que nous comptions sur lui et que nous aimerions le voir représenter le pays et porter ce maillot. Allan Nyom nous a répondu avec tout le respect possible qu’il était temps pour lui de se consacrer à 100% à sa famille et à son club »