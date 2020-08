Lions indomptables : 30 ans après la promesse, et après les décès de Mfédé, Massing et Tataw, Paul Biya promet de tenir à sa parole

Cette incapacité du Cameroun à suivre ses promesses d’actes concrets est la principale épine qui nourrit la précarité au sein des selections.

A dire vrai, si les Lions Indomptables du cameroun, exigent des paiements en cash de leurs émoluments avant toute compétition, c’est à cause de la certitude de l’incertutude du respect des promesses. Les réunions nocturnes interminables n’ont qu’un seul fondement, la duperie et la duplicité des promesses.

L’un des anciens Lions Indomptables de l’époque a confirmé la nouvelle au journaliste Philippe Boney de Amplitude FM. Jules Denis Onana explique que :

« C’est une bonne nouvelle ! Son excellence (Albert Roger Milla, NDLR) a eu la nouvelle et il m’a tout de suite contacté. Nous avions sollicité du Chef de l’Etat d’appliquer le décret qui avait déjà été signé depuis très longtemps. Nous avons écrit au Président de la République le 9 juin (2020, NDLR) au lendemain de la célébration des 30 ans du fameux match de Giuseppe Meazza (Argentine - Cameroun) et il a répondu comme nous le souhaitions et je crois que tout le monde est satisfait. Il y a quelques minutes encore, certains de mes anciens coéquipiers me téléphonaient pour demander s’ils ne rêvaient pas. J’ai confirmé que la nouvelle était bien là. Le directeur de la SIC (Société Immobilière du Cameroun) nous a donné le document. Les bénéficiaires sont les 22 Lions de 1990. Au nom de tout ce petit monde-là, nous ne pouvons que remercier le Président de la République d’avoir tenu sa promesse ».

Plusieurs d’entre les joueurs ont d’énormes difficultés à joindre les deux bouts. Certains disposent de plusieurs mois d’arriérés de loyer impayés. En recevant en hommage ces logements, ils pourront désormais éviter quelques humiliations.