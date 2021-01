Lions A’ : Ndtoungou Mpile publie la liste des joueurs sélectionnés pour le CHAN 2021

Après plus de deux ans de préparation, et moult difficultés, le Cameroun connait l’identité des 23 joueurs plus 10 qui défendront les couleurs nationales lors du Championnat d’Afrique des Nations. Si la sélection nationale a eu toutes les difficultés du monde à se préparer malgré un financement conséquent et des infrastructures disponibles, l’on espère que le fighting spirit si cher aux Lions Indomptables va se renouveler avec la présentation sur le territoire nationale de cette compétition africaine. Les performances lors des trois matchs du mini-CHAN préoccupent, mais comme on le sait, impossible n’est pas camerounais.