Lionnes Indomptables : Gaelle Enganamouit, adios l’artiste

Elle a été directement impliquée dans cinq des six buts des Lionnes contre l’Équateur et a inscrit un triplé pour conduire la sélection à une victoire convaincante de 6 buts contre 0. Et c’est en toute logique qu’elle a été nommé joueuse du match en signe de reconnaissance.

Cinq ans après cet exploit, c’est une déclaration laconique qui annonce la fin. Et l’on peut comprendre la difficulté d’arrêter à un si jeune âge.

Depuis cette coupe du monde qui s’est joué au Canada, elle traîne une série de blessures qui n’a pas pu complètement se résorber. Ces difficultés récurrentes ont détruit ses articulations du genou.

Malgré la prise en charge des spécialistes, elle n’aura pas pu retrouver l’athlétisme de ses membres inférieurs.

Au vue de la qualité de ses articulations, selon nos informations, cela devenait impossible de continuer à faire du sport de haut niveau.

La Meilleure Joueuse Africaine 2015 se retire donc, sobrement, le jour de ses 28 ans.