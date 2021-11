Lionnes Indomptables : Enganamouit démissionne et charge Mbombo Njoya

Voici l’intégralité de sa lettre

Monsieur le président,

Je ne me suis jamais adressée à vous de manière discourtoise mais aujourd’hui est le jour de trop, mais surtout la menace de trop !

En date du 17 octobre 2021 à Douala à l’hôtel Sawa pendant l’heure du déjeuner, vous m’avez interpellé, en présence de madame Eko Céline, pour me dire qu’il vous avait été rapporté que je m’immisçais dans les aspects techniques de la gestion de l’équipe. Je vous ai répondu qu’on vous avait mal informé car ce n’est pas vrai et j’ai souhaité une confrontation avec toute personne pouvant le prouver. Vous n’avez pas fini votre propos sans me demander de bien « faire attention avec qui je marche » ; je me suis demandée si en dehors de mes aînés avec lesquels j’étais pendant la visite vous me connaissiez ailleurs, mais j’ai laissé tomber.

Le 23 octobre 2021 à Garoua, en fin d’après-midi lors de la visite au stade Roumdé-Adjia vous m’avez à nouveau menacé tout d’abord en me demandant ce que je faisais à Garoua alors qu’il y avait un match le lendemain et que nous avions raté la réunion technique. Puis, vous n’avez pas également manqué de me rappeler que ma place n’était pas là. le tout en me criant dessus et en me menaçant des sanctions disciplinaires qui suivraient, sans me donner l’occasion de m’expliquer vous êtes partis. Mes aînés qui ont suivi la scène se sont rapprochés de moi pour me demander ce qui se passait tellement ça avait retenu leur attention. Je ne m’en suis pas plains non plus.

Le 29 octobre 2021 vous m’avez fait servir une demande d’explications à laquelle j’ai répondu le 02 novembre 2021. Et enfin aujourd’hui, vous avez organisé une réunion du staff technique de l’équipe pour une fois de plus me mettre en garde de ce que vous servirez dans les prochains jours.

Monsieur le président, si je comprends bien au vu de ce qui précède, vous me demandez, non seulement de ne pas honorer à une invitation du secrétariat Général de la Présidence de la République du Cameroun, mais aussi de ne pas m’afficher avec mes aînés footballeurs qui m’ont inspiré, soutenu et grâce à qui j’ai pu devenir la joueuse professionnelle ; pour honorer une position de bénévole au sein de l’équipe nationale où d’ailleurs vous m’accuser d’ingérence sur des aspects techniques sans preuves ?

Monsieur le président, j’ai servi mon pays avec dignité sur les terrains et je le servirai partout où besoin se fera, mais ce ne sera sûrement plus avec vous.

Je vous prie de bien vouloir considérer ma démission qui prend effet ce jour.