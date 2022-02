Lionnes Indomptables : deux absences et des questions

On a beau chercher, mais dans la liste des 25 + 4 joueuses sélectionnées par Gabriel Zabo pour la double confrontation du dernier tour de qualification pour la CAN 2022 ne figurent nulle part les noms de Estelle Johnson et Raissa Feudjo. Si le changement de garde au sein de cette sélection a pratiquement viré au cauchemar, les Lionnes ne s’étant pas qualifiées pour les Jeux Olympiques, avec ces absences, la tendance pourra t-elle être inversées ?