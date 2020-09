Ligue des champions Africaine : après le désistement du Cameroun, la CAF a décidé des nouvelles dates des demi-finales

La Confédération africaine de football a officialisé ce jeudi le report des demi-finales de la ligue des champions qui devront opposer, d’un côté, le Raja et le Zamalek et de l’autre, le WAC et Al Ahly. Le match aller RCA-Zamalek, prévu initialement le 25 septembre, se jouera désormais le 17 octobre au complexe Mohammed V. Le match retour entre les deux formations aura lieu le 23 octobre au Caire. L’autre demi-aller entre le Wydad et Al Ahly a été décalé au 18 octobre au lieu de 26 septembre. Elle se jouera au complexe sportif Mohammed V à Casablanca.