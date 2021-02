Ligue : déboutée en appel au Tribunal Fédéral Suisse, la fédération de Mbombo Njoya planifie le lancement de ses championnats

Pour l’heure, et en attendant le jugement sur le fond, la décision prise par le Tribunal Arbitral du Sport tient donc toujours et techniquement, sous réserve de sanction ou d’avoir défié un ordre d’un tribunal, le Cameroun reste dans l’obligation d’enforcer la décision.

Et pourtant, estimant tirer sa légitimité de la FIFA, et du gouvernement du Cameroun, la fédération planifie le lancement des championnats professionnels et a d’ailleurs regroupé une dizaine de présidents de clubs en début de semaine pour une concertation.