LIC : Conceiçao lâche ses vérités sur Fabrice Ondoa

« Les gardiens que nous avons appelés, ont entièrement notre confiance, a déclaré Antonio Conceiao en conférence de presse. Par rapport à la situation de Fabrice Ondoa, je sais que c’est un bon gardien qui a apporté beaucoup au pays et qui a beaucoup de qualités. Aujourd’hui, on doit être objectif : ça fait deux ans que Fabrice ne joue pas, qu’il n’est pas compétitif. Actuellement il n’a pas de club. On ne peut pas se permettre en tant qu’une équipe nationale, de convoquer un joueur qui n‘a pas de club et ne s’entraine pas avec un groupe ».

Le sélectionneur des Lions Indomptables Antonio Conceição a dévoilé en début d'après-midi ce 23 août 2021 au cours d'une conférence de presse au stade Olembe la liste des 28 joueurs retenus pour les matches face au Malawi et la Côte d'Ivoire