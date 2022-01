Les stats de la CAN 2021 et autres : Fai Collins , un homme dans le match

Il va être passeur sur le but de l’égalisation de Toko Ekambi à la 8e minute, puis en seconde mi-temps sur le premier but du match de Aboubakar Vincent à la 53e minute.

Il sort de son match avec des statistiques intéressantes :

44% - presque la moitié des buts inscrits jusqu’à jeudi soir dans cette CAN 2021 a été marqué dans les matchs impliquant les Lions Indomptables du Cameroun (8/18 - 6 pour, 2 contre). Spectacle !

Et le Cameroun et l’Ethiopie ont marqué à l’intérieur des do premières minutes de la rencontre. C’est le même nombre dans les 10 premières minutes que l’ensemble des 12 derniers matchs dans la compétition.

Max-Alain Gradel a inscrit le but le plus rapide de la Côte d’Ivoire en Coupe d’Afrique des Nations (5e minute) depuis Salomon Kalou le 24 janvier 2010 face à l’Algérie (4e minute). Pressé.

Contre le Nigéria, Mohamed Salah aura été inexistant. Il n’a touché que 35 ballons touchés, dont 4 dans la surface adverse. Il a aussi un tir tenté (1 cadré) et deux dribbles (1 réussi). Triste.

Les statistiques de Vincent Aboubakar contre l’Éthiopie sont parlantes :

Il est le meilleur buteur de la compétition avec 4 buts.

Njie Enow, le commentateur de la CRTV a fait se déchaîner les réseaux sociaux avec son analyse sur le deuxième but de Toko Ekambi :

« Toko Ekambi turns on the left, dismisses two defenders and still manages to be control. I’m sure Isaac Newton will look up from the skies and say, about that gravity thing, I was wrong »