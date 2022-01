Les deux équipes cendrillons de la CAN 2021

Ces deux sélections encaissent peu de but et peuvent compter sur des équipes complètement rodées.

Les Lions Indomptables sont certainement déjà au courant. Le 8 décembre 2018 à Moroni, c’était le baptême de feu pour Clarence Seedorf qui venait d’être nommé à la tête des Lions indomptables. Dès la 15e minute, l’équipe locale marque un but à André Onana. Les Lions Indomptables vont souffrir et c’est un point chanceux que les Lions indomptables vont prendre à Moroni. Jamais dans le rythme, en danger sur chaque contre, les joueurs de Clarence Seedorf avaient eu la chance de voir Bahoken (80e) répondre à un but de Ben Mohamed (15e).

Cette fois-ci, c’est la surprenante victoire des Comores contre le Ghana qui va les propulser en phase des éliminatoires et c’est simplement une énorme victoire pour cette sélection dont on voyait les éléments se développer de manière progressive.

La Gambie, quant à elle, n’a pas démérité sa qualification. En trois rencontres, elle n’aura encaissé qu’un seul but sur pénalty de surcroit. Elle sera difficile à battre.

Les deux nations, Gambie et Comores, traversent la phase de groupe à leur première participation à une phase finale de la CAN.

Seuls le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont réalisé le même exploit, 1965.